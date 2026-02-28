Sarıyer Maslak’ta bir iş yeri kurşunlanmasının ardından gözaltına alınan 18 yaşından küçük iki çocuk tutuklandı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüpheliler "ateşli silahlarla suç" ve “mala zarar verme” suçlarından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Sarıyer'de bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 18 yaşından küçük 2 şüpheli tutuklandı.

Maslak Mahallesi'nde 25 Şubat'ta bir iş yerinin kurşunlamasıyla ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüphelilerin 15 yaşındaki çocuk N.U. ve 17 yaşındaki çocuk B.Ö. olduğunu tespit etti.

Taksi ile olay yerinden uzaklaştıkları belirlenen şüpheliler, Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Ekipler, olayda kullanılan bir ruhsatsız tabancayı da operasyonda ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.