Sarıyer’e bağlı Rumeli Kavağı’ndaki balıkçı barınağında aynı noktada ikinci kez kaza meydana geldi. Saat 23.00 sıralarında seyir halindeki otomobil, sürücüsünün boşluğu fark edememesi sonucu mendireğe girerek denize düşmeden asılı kaldı.
Kazayı gören çevredeki balıkçılar sürücünün yardımına koşarken, olayda yaralanan olmadı. Otomobil, ekiplerin çalışmasıyla çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza anı, balıkçı barınağındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın yoldan çıkarak mendireğe yöneldiği ve son anda durduğu anlar yer aldı.