Sarıyer ve Küçükçekmece’de silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 34 tabanca, 1 bilye atar tabanca, 1 av tüfeği ile çok sayıda silah parçası ve fişek ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 34 tabanca, 1 bilye atar tabanca, 1 av tüfeği, 30 şarjör, 4 sürgü, 4 gövde, 5 namlu ve 415 farklı ebatlarda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.