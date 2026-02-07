TFF 1. Lig’in 24. haftasında Sarıyer, sahasında Sivasspor’u ağırladı. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmayı başardı.

Sarıyer’e galibiyeti getiren golü 61. dakikada Moustapha Camara kaydetti. Ev sahibi ekipte Emre Yeşilyurt, 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Sarıyer puanını 30’a yükseltirken, Sivasspor 30 puanda kaldı.Sarıyer gelecek hafta Pendikspor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Van Spor’u sahasında konuk edecek.