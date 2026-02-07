TFF 1. Lig’in 24. haftasında Sarıyer, sahasında Sivasspor’u ağırladı. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmayı başardı.

Sarıyer, Sivasspor'u tek golle geçti - Resim : 1

Sarıyer’e galibiyeti getiren golü 61. dakikada Moustapha Camara kaydetti. Ev sahibi ekipte Emre Yeşilyurt, 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Sivasspor'dan resmi açıklama geldi: Rey Manaj ile yeniden...Sivasspor'dan resmi açıklama geldi: Rey Manaj ile yeniden...Spor

Bu sonucun ardından Sarıyer puanını 30’a yükseltirken, Sivasspor 30 puanda kaldı.Sarıyer gelecek hafta Pendikspor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Van Spor’u sahasında konuk edecek.