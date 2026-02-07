Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sarıyer FK evinde Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sarıyer FK Başkanı Emre Yaldız, takımın yeterli desği görmemesine adeta tepki gösterdi.

EMRE YALDIZ: 'NEREDE SARIYERLİLİK? NEREDE VERİLEN SÖZLER...'

Emre Yalnız bundan sonra maçları protokolde değil açık tribünde izleme kararı aldığını açıkladı.

Yaldız'ın paylaşımı şu şekilde:

"Biz bu takım kayyuma gitmesin, ligden düşmesin diye son dakikada yönetim kurduk.

Bugün geldik 6–7 kişi kaldık, hâlâ mücadele ediyoruz.

Şubat ortasına geldik, 11 transfer yaptık

• Ne “para ödenmiyor” diye bir haber var

• Ne kulüp hakkında tek satır gündem var

• Ne de 1 tane LED reklam bulamayacak kadar mı düştünüz.

Bizden ne istiyorsunuz?

Soruyorum açık açık:

Nerede birlik? Nerede Sarıyerlilik?Nerde verilen sözler….

Yazıklar olsun.

Daha fazla da bir şey demek istemiyorum.

Bundan sonra maçları şeref tribününde değil açık tribünde izleme kararı aldım."