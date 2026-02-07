Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sarıyer FK evinde Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sarıyer FK Başkanı Emre Yaldız, takımın yeterli desği görmemesine adeta tepki gösterdi.

Sarıyer FK Başkanı Emre Yaldız Sivasspor maçı sonrası isyan etti - Resim : 2

EMRE YALDIZ: 'NEREDE SARIYERLİLİK? NEREDE VERİLEN SÖZLER...'

Emre Yalnız bundan sonra maçları protokolde değil açık tribünde izleme kararı aldığını açıkladı.

Yaldız'ın paylaşımı şu şekilde:

"Biz bu takım kayyuma gitmesin, ligden düşmesin diye son dakikada yönetim kurduk.
Bugün geldik 6–7 kişi kaldık, hâlâ mücadele ediyoruz.
Şubat ortasına geldik, 11 transfer yaptık
• Ne “para ödenmiyor” diye bir haber var
• Ne kulüp hakkında tek satır gündem var
• Ne de 1 tane LED reklam bulamayacak kadar mı düştünüz.
Bizden ne istiyorsunuz?
Soruyorum açık açık:
Nerede birlik? Nerede Sarıyerlilik?Nerde verilen sözler….
Yazıklar olsun.
Daha fazla da bir şey demek istemiyorum.

Bundan sonra maçları şeref tribününde değil açık tribünde izleme kararı aldım."