Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sarıyer FK evinde Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sarıyer FK Başkanı Emre Yaldız, takımın yeterli desği görmemesine adeta tepki gösterdi.
EMRE YALDIZ: 'NEREDE SARIYERLİLİK? NEREDE VERİLEN SÖZLER...'
Emre Yalnız bundan sonra maçları protokolde değil açık tribünde izleme kararı aldığını açıkladı.
Yaldız'ın paylaşımı şu şekilde:
"Biz bu takım kayyuma gitmesin, ligden düşmesin diye son dakikada yönetim kurduk.
Bugün geldik 6–7 kişi kaldık, hâlâ mücadele ediyoruz.
Şubat ortasına geldik, 11 transfer yaptık
• Ne “para ödenmiyor” diye bir haber var
• Ne kulüp hakkında tek satır gündem var
• Ne de 1 tane LED reklam bulamayacak kadar mı düştünüz.
Bizden ne istiyorsunuz?
Soruyorum açık açık:
Nerede birlik? Nerede Sarıyerlilik?Nerde verilen sözler….
Yazıklar olsun.
Daha fazla da bir şey demek istemiyorum.
Bundan sonra maçları şeref tribününde değil açık tribünde izleme kararı aldım."