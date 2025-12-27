Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında ağırladığı Sipay Bodrum FK’yi 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

TEK GOL YETTİ

Karşılaşmanın tek golü, 51. dakikada Urie’den geldi. Bu golle birlikte Sarıyer, iç sahada üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. İstanbul ekibi bu sonuçla puanını 21'e yükseltirken Bodrum FK 32 puanda kaldı.

TRİBÜNDE SÜRPRİZ İSİMLER

Mücadelede dikkat çeken bir diğer detay ise tribündeki isimler oldu. Fatih Terim ve Rıza Çalımbay, karşılaşmayı tribünden takip ederek maça ayrı bir ilgi kattı.