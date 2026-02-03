Romanya'daki Köstence Limanı'ndan demirlemek üzere İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik 'Razouk' isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında 1 Şubat gece saatlerinde karaya oturdu. Dalgaların etkisiyle kıyıya yaklaştığı görülen Kargo gemisinin herhangi bir yük taşımadığı belirtildi.

Geminin kurtarma çalışmalarının başlanması için bağlı olduğu şirket ile sigorta yetkilileri arasında görüşmelerinin sürdüğü ve hava koşullarının iyileşmesinin ardından geminin kurtarılması için planlamanın sürdüğü öğrenildi.

TIBBİ TAHLİYE TALEBİNDE BULUNAN KAPTAN KURTARILDI

Konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Türkeli Demir Sahası'nda karaya oturan RAZOUK isimli geminin kaptanının tıbbi tahliye talebinde bulunması üzerine, kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimizce geleneksel varagele sistemi kullanılarak başarıyla tahliye edilmiş ve kaptan karada sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. RAZOUK isimli geminin kurtarılma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.