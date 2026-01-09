Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Sarıyahşi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonuç verdi.

Edinilen bilgilere göre, Sarıyahşi ilçesi mülki sınırları içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.A.E. (31) ve T.Ö. (27) isimli şahıslar, düzenlenen operasyonla Sarıyahşi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda;

8 adet sentetik ecza,

90 gram bonzai,

10 gram kubar esrar,

12 gram amfetamin hammaddesi,

7 adet extacy hap,

2 gram kokain,

100 mililitre aseton sıvısı

ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 600 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden T.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A.E. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.