Kars’ın Sarıkamış ilçesinde konumlanan ve 2 bin 634 metre rakıma sahip merkez, sarıçam ormanlarıyla çevrili uzun pistleri ve kristal kar kalitesiyle dikkat çekiyor.

Son yağışların ardından pistlerdeki kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Yerli ve yabancı kayak tutkunları burada kayak, snowboard ve kızak keyfi yaşadı.Kayak merkezindeki otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son kar yağışıyla birlikte hafta sonu tatili nedeniyle pistlerde ciddi bir kalabalık oluştuğunu ifade etti.

Pistlerdeki kar yüksekliğinin 2 metreyi geçtiğini vurgulayan Sönmez, “Meteorolojik tahminler mart ayında da kar yağışının süreceğini gösteriyor. Bu durum kış sezonunun nisan ayına kadar uzayacağının habercisi. Ayrıca bayram öncesi bölge otelleri olarak cazip indirimler ve kampanyalar düzenledik. Her kesime hitap eden konaklama seçeneklerimiz hazır. Bu eşsiz kristal karların tadını çıkarmak isteyen herkesi Sarıkamış’a bekliyoruz.” dedi.

Kayak eğitmeni Erol Karabulut ise bu sezonki kar miktarının oldukça yüksek olduğunu belirterek, tüm kayakseverleri Sarıkamış’a davet etti.

İstanbul’dan gelen ziyaretçi Duru Kerimoğlu da pist ve hava koşullarının çok iyi olduğunu söyleyerek, ortamın keyfini doyasıya yaşamaya çalıştıklarını anlattı.