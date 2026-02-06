Türkiye Kayak Federasyonu’nun 2025-2026 faaliyet takviminde bulunan Berkin Usta Sezonu Alp Disiplini U8 ve Büyükler 1. Etap Yarışları, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde start aldı.

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyona 16 ilden toplam 94 sporcu katıldı.

Sarıçam ormanları içindeki pistte derece hedefleyen genç sporcular arasında öne çıkanlar, ikinci etap yarışlarının ardından milli takım kadrosuna girmeye hak kazanacak.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların çok keyifli bir ortamda başladığını ifade ederek, “Kayak Federasyonu’nun 2025-2026 programındaki Alp Disiplini U8 ve büyükler 1. etap yarışları bugün Sarıkamış’ta başladı. Sporcularımız ikinci etap yarışlarına katılacak.” şeklinde konuştu.

Yarışmacılardan Burak Kaya ise pistin oldukça başarılı olduğunu belirterek, “Sarıkamış’ın havası harika, pist çok güzel. Tüm gücümüzle mücadele ediyoruz, milli takıma seçilmek istiyoruz.” dedi.