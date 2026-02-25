Bölgede etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, kayak merkezi Ramazan ayında hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen snowboard ve kayak tutkunlarının akınına uğruyor.

Kayak merkezi, dünyada sadece Alp Dağları’nda ve Sarıkamış’ta bulunan meşhur "kristal kar" yapısı, kayakseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Nem oranının düşük olması sayesinde birbirine yapışmayan ve buzlanmayan bu özel kar türü, özellikle snowboard yapanlar için ideal bir zemin oluşturuyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kar kalitesinin mükemmel olduğunu ifade eden Hasan Basri Özcan, "Sarıkamış’tayız, kayak merkezine geldik. Harika bir hava var. Ramazan olmasına rağmen insanlar buradalar. Hem kayak hem snowboard yapmak için çok iyi pistler var. Ben kayağımı bitirdim ve geldim, güneşin tadını çıkarmak istiyorum" dedi.

Bu yıl kayak sezonu Ramazan ayına denk gelmesine rağmen merkezde hareketlilik hız kesmedi. Oruç tutan misafirler dinlenmeyi tercih ederken, birçok sporcu ve turist gün boyu pistlerin tadını çıkarıyor. Sarıkamış’ın doğası ve kar kalitesi, kayak yapmayı bambaşka bir seviyeye taşıyor.