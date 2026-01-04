Sarıkamış şehitleri için 111. yıl yürüyüşü: Türkiye tek yürek

Her yıl kısa kol tişörtü ile dev Türk bayrağı taşıyarak törenlere katılan Rizeli Ramzan Çepni "Dedelerimizin şehit olduğu yerdeyiz. Çok farklı duygulardayız. Şu an güneş var onlar tipi altında şehit oldular. Her zaman o duygularla geliyorum" diye konuştu.