Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma yürüyüşü öncesi katılımcılar sabahın erken saatlerinde toplanma alanında bir araya geldi.
Sarıkamış şehitleri için 111. yıl yürüyüşü: Türkiye tek yürek
Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yılında binlerce kişi, eksi 17 dereceye rağmen Allahuekber Dağları’nda şehitler için yürüdü; Türkiye bir kez daha tek yürek oldu.
“Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” ve “Bu toprakta izin var” temasıyla gerçekleştirilen anma etkinliği için Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen vatandaşlar, Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde buluştu.
Kent merkezi ve Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan katılımcılar, Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi.
Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.
Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye rağmen çok sayıda kişi katıldı.
Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
Askerlerin yürüyüşünü izleyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.
Vatandaşlardan Osman Köseoğlu harekata 100 kişilik üniversite ekibiyle katıldıklarını belirterek, "İki dedesini burada şehit vermiş ve eski bir komando olarak yaklaşık 15 yıldır bu etkinliklere gelmekteyim. Burada şehit olanlar geri dönmeyi düşünmediler. Vatanımız için birlik berbaberliğimizi muhafaza ederek Büyük Türkiye için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.
Her yıl kısa kol tişörtü ile dev Türk bayrağı taşıyarak törenlere katılan Rizeli Ramzan Çepni "Dedelerimizin şehit olduğu yerdeyiz. Çok farklı duygulardayız. Şu an güneş var onlar tipi altında şehit oldular. Her zaman o duygularla geliyorum" diye konuştu.