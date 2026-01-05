ABD'nin Venezuela'ya saldırarak Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmasına CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den tepki geldi.

Sarıgül, Trump'a meydan okuyarak, "Gücün yetiyorsa gel de Otlukbeli'nden mal müdürünü al bakıyım. Dünyanın o zaman kaç bucak olduğunu görürsün" dedi.

'SANA MEYDAN OKUYORUM'

Sarıgül'ün Trump'a söylediği sözler şöyle:

"Trump Venezuela'ya gidiyorsun, Maduro'yu alıyorsun. New York sokaklarında dolaştırıyorsun. Venezuela askerine yazıklar olsun. Bir milletin milli duygularının olmadığını gösteriyor,

Trump, gücün yetiyorsa gel de Otlukbeli'nden mal müdürünü al bakıyım. Dünyanın o zaman kaç bucak olduğunu görürsün. Erzincan'dan sana meydan okuyorum."