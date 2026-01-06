Yeniçağ Gazetesi
Sarıgül çiftinin boşanmasında gerilim tırmanıyor: İki günlük süre verdi

Sarıgül çiftinin boşanmasında gerilim tırmanıyor: İki günlük süre verdi

Revna Sarıgül ile Ömer Sarıgül arasında yaşanan boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Ömer Sarıgül, şirketi adına kayıtlı olduğu gerekçesiyle Revna Sarıgül’ün kullandığı cipin geri alınması için resmi yollara başvurdu.

2019 yılında evlenen çiftin, Revna Sarıgül’ün aldatıldığını ileri sürerek açtığı boşanma davasıyla gündeme geldiği öğrenilmişti.

Dava dosyasında Revna Sarıgül’ün 1,5 milyar lira maddi ve manevi tazminat ile 3 milyon 300 bin lira nafaka talep ettiği, buna karşılık Ömer Sarıgül’ün ise 10 milyon lira tazminat ve 400 bin lira nafaka önerdiği ifade edilmişti.

ARACIN İADE EDİLMESİNİ İSTEDİ

Boşanma süreci henüz sonuçlanmadan yeni bir adım atan Ömer Sarıgül’ün, uzun süredir Revna Sarıgül’ün kullanımında olan cip için harekete geçtiği belirtildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, aracın Ömer Sarıgül’e ait bir şirket üzerine kayıtlı olması gerekçesiyle iadesi talep edildi.

İKİ GÜN İÇERSİNDE TESLİM EDİLMEZSE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Revna Sarıgül’ün aracı teslim etmeye yanaşmaması üzerine, Ömer Sarıgül’ün şirketi aracılığıyla ihtarname gönderdiği öğrenildi.

Söz konusu ihtarnamede, aracın iki gün içerisinde teslim edilmemesi durumunda hukuki sürecin başlatılacağı bildirildi.

Olayla ilgili dikkat çeken bir diğer ayrıntı da ortaya çıktı. Revna Sarıgül’ün evlilikten önce kendi adına kayıtlı bir otomobili olduğu, evlilik sonrasında bu aracın satıldığı ve yerine sıfır bir cip alındığı, ancak bu aracın Ömer Sarıgül’ün şirketi adına tescil edildiği iddia edildi.

Boşanma davaları çok konuşulmuştu... Sarıgül cephesinden karşı atak! Revna Sarıgül'e 10 milyon TL'lik dava

NE OLMUŞTU?

Revna Sarıgül'ün, eşi Ömer Sarıgül'e karşı ihanet iddiasıyla boşanma davası açtığı ve uzaklaştırma kararı çıkarttırdığı ortaya çıkmıştı.

Revna Sarıgül'ün, evliliklerinde yaşandığı iddia edilen aldatmalar nedeniyle boşanma davası açtığı öğrenilmişti.

Sarıgül'ün ayrıca eşi Ömer Sarıgül hakkında uzaklaştırma kararı da aldırdığı ortaya çıkmıştı.

REVNA SARIGÜL KİMDİR?

Revna Sarıgül, 1995 yılında İstanbul'da doğmuş bir dijital içerik üreticisi ve sosyal medya fenomeni. İş insanı Dursun Çakır'ın kızı olan Revna Nazlı Sarıgül, King's College London'da İşletme ve Ekonomi bölümünden yüksek dereceyle mezun oldu.

Ardından Le Cordon Bleu London ve Leiths Cookery School gibi prestijli okullarda aşçılık ve sağlıklı beslenme eğitimleri almış. 2018'den beri YouTube ve Instagram'da sağlıklı, pratik ve yaratıcı yemek tarifleri paylaşarak geniş bir takipçi kitlesi kazandı.

2019 yılında Ömer Sarıgül ile dünyaevine giren Revna Sarıgül'ün bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.

ÖMER SARIGÜL KİMDİR?

Ömer Sarıgül, siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün (eski Şişli Belediye Başkanı) küçük oğlu ve iş insanı. Mimarlık eğitimi almış, ancak mesleğini özel projelerde sınırlı kullandı.

Galatasaray taraftarı olarak bilinen Ömer Sarıgül, Boğaz'da butik otel ve nargile salonu gibi işletmelerde yer aldı.

2019'da Revna Sarıgül ile evlenmiş, çiftin iki oğlu bulunuyor. Son dönemde boşanma süreciyle gündeme geliyor.

