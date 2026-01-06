Sarıgül çiftinin boşanmasında gerilim tırmanıyor: İki günlük süre verdi

Olayla ilgili dikkat çeken bir diğer ayrıntı da ortaya çıktı. Revna Sarıgül’ün evlilikten önce kendi adına kayıtlı bir otomobili olduğu, evlilik sonrasında bu aracın satıldığı ve yerine sıfır bir cip alındığı, ancak bu aracın Ömer Sarıgül’ün şirketi adına tescil edildiği iddia edildi.