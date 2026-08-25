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Kaynak: AA / İHA

Sarıgöl’ün tarımsal üretimine ve geleceğine katkı sağlaması planlanan Ağıl Deresi Göleti projesi için çalışmalar kapsamında önemli bir adım atıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinden oluşan heyet, projenin gerçekleştirileceği alanda incelemelerde bulundu.

İzmir DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürü Özgür Ulusoy, Jeoloji Mühendisi Cemal Cerhal, İnşaat Mühendisi Yiğit Altuntaş, Alaşehir DSİ Şantiye Şefi Erdal Çivican ile DSİ’den emekli, Sarıgöl’ün Dadağlı Mahallesi’nden Jeoloji Mühendisi Ali Rıza Özdamar, Sarıgöl Belediyesi’nde ağırlandı.

GÖLET ALANINDA TEKNİK İNCELEME

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından DSİ heyetiyle birlikte Ağıl Deresi Göleti’nin yapılması planlanan alana geçildi. Burada projenin teknik detayları değerlendirilirken, göletin hayata geçirilmesi halinde ilçeye sağlayabileceği katkılar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Saha incelemeleri kapsamında projenin uygulanacağı bölgenin mevcut durumu da değerlendirildi.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ DİNLENDİ

DSİ heyeti daha sonra Çimentepe Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerinin dinlendiği buluşmada, Ağıl Deresi Göleti projesi hakkında da değerlendirmeler yapıldı.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Sarıgöl’de tarımsal üretimin desteklenmesi ve ilçenin geleceğine önemli katkılar sağlanması hedefleniyor. Göletin, bölgedeki tarımsal faaliyetler açısından önemli bir proje olması bekleniyor.