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Kaynak: AA

Kent merkezine 43 kilometre uzaklıkta bulunan ve “Altın Vadi” olarak anılan Sarıçiçek köyü, bu dönemde açan çiçekleri ve tarihi köy evleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Sarı tonlara bürünen bölge, ortaya çıkan kartpostallık manzaralarla fotoğraf meraklılarının uğrak noktası haline geliyor.

Bölgeyi ziyaret eden İzcilik Doğa Spor Kulübü üyeleri, doğal güzellikleri fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi.

Kulüp üyelerinden Esra Karagül, her yıl haziran ayında açan sarı çiçekleri görmek için köye geldiklerini belirtti. Köy evinde kahvaltı yaptıklarını ifade eden Karagül, ardından çiçek tarlalarında yürüyüş yapıp fotoğraf çektiklerini ve yaklaşık 5 kilometrelik parkurda keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Ahsen Nazlı Kemiklioğlu ise bölgede ilk kez bu kadar yoğun sarı çiçeği bir arada gördüğünü, doğanın ve havanın çok güzel olduğunu belirterek geziden memnun kaldığını ifade etti.