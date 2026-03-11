Bolu’nun yüksek kesimlerinde havaların ısınmasıyla birlikte baharın habercisi çiğdemler çiçek açtı.
Yaklaşık 1500 metre rakıma sahip Sarıalan Yaylası’nda karların erimeye başlamasıyla doğa renklenmeye başladı.
Kış aylarında kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yaylada sıcaklıkların yükselmesiyle beyaz örtü çekilirken, ortaya çıkan alanlarda sarı ve mor renkte çiğdemler açtı.
KAR VE ÇİÇEKLER BİR ARADA
Yüksek kesimlerde yer yer varlığını sürdüren kar örtüsü, açan çiğdemlerle birlikte doğada dikkat çekici bir görüntü oluşturdu. Yaylada oluşan renkli manzara baharın gelişini simgeledi.
Karların erimesiyle birlikte yayladaki mendereslerde de su seviyesinin arttığı gözlendi. Çiğdemlerle kaplanan Sarıalan Yaylası’ndaki bahar manzarası ise havadan görüntülendi.