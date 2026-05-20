Bursa İznik’te bir binanın yakınında görülen sarı yılan, vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alınan güvenlik önlemlerinin ardından yılanı yakaladı.

Yılanın, "Elaphe sauromates" olarak bilinen sarı yılan türü olduğu belirlendi. Yılan zehirsiz olsa da hafif agresif davranışlar gösterebildiği ifade edildi. Ekiplerin kontrollü çalışmasıyla özel ekipman kullanılarak yakalanan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakılmak üzere muhafaza altına alındı.

Mahalle sakinleri ise operasyonu meraklı gözlerle izledi.