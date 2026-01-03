Uluslararası tıp otoriteleri, damar yoluyla alınan gereksiz vitamin komplekslerinin organ yetmezliği ve ani kalp durmasına yol açabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Kış aylarında artış gösteren üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte, halk arasında "atom" veya "sarı serum" olarak bilinen damar içi (IV) sıvı takviyelerine olan talep tehlikeli boyutlara ulaştı. Özellikle evde bakım hizmeti adı altında yetkisiz kişilerce uygulanan bu karışımların, dakikalar içinde ölüme sebebiyet verebileceği kaydedildi.

"MUCİZE DEĞİL, MULTİORGAN YETMEZLİĞİ RİSKİ"

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Mayo Clinic Dahiliye Uzmanı Dr. Brent Bauer, damar yoluyla verilen yüksek doz vitaminlerin her bünye için uygun olmadığını belirtti. Dr. Bauer, vücudun ihtiyacı olmayan vitaminlerin damardan doğrudan verilmesinin böbrekler üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu ve nadir durumlarda multiorgan yetmezliğini tetiklediğini ifade etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Journal of Clinical Medicine’de yayımlanan güncel araştırmalar, tıbbi bir zorunluluk olmaksızın uygulanan IV terapilerin "plasebo etkisinden" öteye gitmediğini ortaya koydu.

Araştırma sonuçları, bu serumların içeriğindeki bileşenlerin hastane dışı ortamlarda uygulanması halinde "anafilaksi" yani şiddetli alerjik reaksiyon riskini %40 oranında artırdığını gösterdi.

UZMANLARDAN ANAFİLAKSİ UYARISI

Harvard Tıp Fakültesi’nden İmmünolog Dr. Mariana Castells, ilaç alerjilerinin hastane ortamı dışında yönetilmesinin imkansız olduğunu vurguladı.

Dr. Castells, sarı serumların içindeki kompleks B vitaminlerinin bazı bireylerde saniyeler içinde solunum yolunu kapatabildiğini ve müdahale edilmediği takdirde bu durumun ölümle sonuçlandığını dile getirdi.

Acil tıp uzmanları da hastaların "iyileşme" beklentisiyle kendi hayatlarını riske attıklarını, serumun sadece ciddi sıvı kaybı durumlarında kullanılması gereken bir tedavi aracı olduğunu aktardı.