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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı üreme hücresi ticareti çökertildi. Donör kadınların saç, göz ve ten renklerine göre katalog hazırlandığı, 41 kadının 811 kez yumurta sattığı, 2 milyon euroluk para trafiği ortaya çıktı.

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda donör kadınların fiziksel özelliklerine göre katalog hazırlandığı ve milyonlarca euroluk para trafiği yürütüldüğü ortaya çıktı. Örgütün katalog yazışmalarında, donör kadınların fotoğrafları üzerinden seçildiği, saç renkleri ve göz renkleri gibi fiziksel özelliklerinin not edildiği belirlendi.

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı 'üreme hücresi' ticaretine yönelik ele geçirilen yazışmalar kan dondurdu.

Soruşturmada ortaya çıkan yazışmalarda, donör kadınların fotoğraflar üzerinden seçildiği, saç renkleri gibi fiziksel özelliklerinin bile not edildiği anlaşıldı.

KATALOĞU ÇETE LİDERİ OLUŞTURDU: MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre: Donör kadınların fiziksel özelliklerinin, örgüt lideri Hacer T. tarafından kataloglara dönüştürüldüğü belirtildi.

Hacer T.’nin incelenen dijital verilerinden ortaya çıkan katalog ve mesajlara göre; üreme hücrelerini satan kadınların kan grupları, göz-ten-saç renkleri gibi özellikleri ve fotoğrafları, çocukların mevcut özelliklere yatkın olacağı bilgisiyle alıcılara mesaj yoluyla aktarıldı.

Örgüt ile temasa geçen alıcılara talep ettikleri özelliklere göre fiyat tarifeleri oluşturulurken, Gürcistan ve Arnavutluk’taki kliniklerin renkli göz ve sarı saç kriterleri dışında olan kadınlardan yumurta almadıkları tespit edildi.

Kıbrıs, Arnavutluk, Gürcistan’a giden donör kadınların söz konusu işlemlerden en az iki milyon euro haksız kazanç elde ettikleri vurgulandı.

PARA TRAFİĞİ 2 MİLYAR EURO

Kadınların yumurtalarının tanesinin 60 ila 80 euro arasında alan organizatörlerin bunu da tüp bebek merkezine 100 avro civarında sattıklarını tespit edildi. Örgüt içinde yaklaşık 2 milyon euroluk bir para trafiğinin oluştuğu anlaşıldı.

Çete lideri Hacer T.'nin kadınların fotoğraf ve görüntülerini çekerek yumurtalık isteyenlere gösterildiğini tespit eden ekipler, eski eczacı olan kadının sevgilisinin ise işlemlerde kullanılacak ilaçları temin ettiği belirlendi.

EŞİNİN İHBARI İLE YAKAYI ELE VERDİ

Örgüte ilişkin yapılan 2 ayrı ihbardan birinin çete lideri Hacer T.’nin eşi tarafından gerçekleştirildiği, adı açıklanmayan ihbarcının, eşi ile eşinin yasak ilişki yaşadığı eczacı Muammer T.’nin tarafından "üreme hücresi ticareti" yapıldığını bildirdiği öğrenildi. İhbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) tüp bebek merkezlerine gönderdiğini tespit etti.

41 KADIN, 811 YUMURTA SATIŞI

Soruşturma kapsamında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi.

39 GÖZALTI

İstanbul dahil 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şu ana kadar Şüphelilerden 39’u yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken, yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheliyle birlikte toplam 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.