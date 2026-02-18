Sarı-lacivertliler, geride kalan 298 Avrupa maçında 117 kez galip gelirken 116 kez yenilgi aldı, 65 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı.

Bu süreçte rakip fileleri 407 kez havalandıran İstanbul ekibi, kalesinde ise 419 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi’nde 102. randevuUEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Fenerbahçe bugüne dek 102 kez sahaya çıktı.

Bu maçlarda sarı-lacivertliler 49 galibiyet, 31 beraberlik ve 22 mağlubiyet elde etti.

146 gol atan ekip, filelerinde 103 gol gördü.Eski adıyla UEFA Kupası’nda 157. maç2009-2010 sezonu sonuna kadar UEFA Kupası olarak bilinen turnuvada Fenerbahçe toplam 156 kez mücadele etti.

Söz konusu karşılaşmalarda 67 galibiyet, 48 yenilgi ve 41 beraberlik kaydeden sarı-lacivertliler, 218 gol atarken kalesinde 194 gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDAKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: