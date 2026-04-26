26 Nisan 2026 Pazar
Sarı gelinliğini giydi: Kırklareli’nden gelen bu görüntüler büyülüyor

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Kırklareli’nde, baharın gelişiyle birlikte çiçek açan kanola bitkisi tarlaları sarıya büründü. Geniş arazilerde açan kanola çiçekleri, hem üreticiye umut olurken hem de doğaseverlere görsel bir şölen sunuyor.

Trakya’da son yıllarda üretimi giderek artan kanola, yüksek verimi ve ekonomik getirisiyle çiftçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola, alternatif ürün olarak ekildiği bölgede buğdaya güçlü bir seçenek olurken, ayçiçeğiyle de rekabet eder hale geldi.

Sonbahar aylarında ekimi gerçekleştirilen kanola bitkisi, kış aylarında gelişimini sürdürdükten sonra baharın gelişiyle birlikte çiçek açarak tarlaları sarı renge bürüdü. Yaklaşık bir ay boyunca çiçekli kalan kanola, bu süreçte bölgeye kartpostallık manzaralar kazandırıyor. Ürünün hasadının ise haziran ayında yapılması planlanıyor.

Sarı çiçeklerle kaplanan kanola tarlaları vatandaşların da ilgisini çekiyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, bu eşsiz manzarada bol bol fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiriyor.

Kaynak: İHA
