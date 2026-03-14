Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) 2023 yılında sızdırılan belgelere göre, ABD yönetimi, Guterres'in Rusya'ya çok yumuşak davrandığını ve Moskova'nın çıkarlarını koruma konusunda fazla istekli olduğunu düşünüyordu.

Antonio Guterres, her yıl Ramazan ayında Müslüman bir ülkeyi ziyaret eder ve orada iftar sofrasını oturup oruç açar. İki gün önce Türkiye’yi ziyaret eden (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Tayyip Erdoğan "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü" nü verdi.

Bu hatırlatmaları şunun için yaptım;

Antonio Guterres, Ankara’ya ayak basar basmaz, saraydan bazı çevrelerden, başkent kulislerine, “Guterres’in Türkiye’ye gelme nedeni temelde ABD’nin kara operasyonu başlatması durumunda İran’a ABD askeri yerine Türk ordusunun müdahil olması ya da kara operasyonunun birlikte yapılması konusunu görüşmek” şeklinde iddialar yayıldı.

Saray iktidarında, ABD-İsrail, İran savaşının başladığı ilk günden beri iki klik birbiri ile çarpışıyor;

Olası İran’a kara harekatında, TSK’nın ABD ile birlikte hareket etmesini isteyenler ve de istemeyenler…

Mehmetçiğin ABD ile birlikte kara harekatına dahil olması yönünde yoğun algı faaliyeti gösteren saray kliğinin Guterres üzerinden yaydığı iddiaya inanmak çok güç olduğundan gelişmeleri dikkatle takip etmek gerekiyor.

Saray aparatlarından Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşesinde , “Sinir savaşına dönen füzeler ve Ankara’nın stratejisi…” başlığı ile kaleme aldığı yazısında savaş tamtamları çalıyor!.. O yazıdan bazı satırlar:

-Füzelerin atıldığı yer belli. İki kez, Tahran'ın kuzeydoğusundaki bir nokta ile bu kez Tahran'ın batısından… Füzeleri ateşleyen, "Biz yapmadık" diyor. Yetmiyor, "Gelin ortak komisyon kuralım, birlikte araştıralım" diyecek kadar iddialı konuşuyor. Maalesef… İncirlik'in "Türk üssü" olduğunun bir kez daha açıklandığı günün ertesinde, sabaha karşı üçüncü balistik füze saldırısı gerçekleşiyor. İran tarafı, Amerikan askeri unsurlarının hedef alındığını savunsa da dün itibarıyla, füze saldırısının niteliği başka bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Yeri gelmişken hatırlatayım. Ankara, Tahran'ın "komisyona havale" mantığının bir netice vermeyeceğini düşünüyor. Bunun, İranlıların tipik çalışma metodu olduğunu, sonuçsuz kalacağını biliyor.

4 Mart, 9 Mart ve derken 13 Mart…

Mesele sadece, İran komuta kontrol yapısının "mozaik sistemine" geçmesi ile izah edilebilir mi? 8 ayrı bölgeye ayrıldığı belirtilen İran'da, her bölge sorumlusunun kendisine daha önce verilen emir ve plânlar doğrultusunda hareket ettiğinin söylenmesi artık yeterli görülebilir mi? Belli ki İran, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu tüm çevre ve komşu ülkeler bazında tek tek hedef ve koordinat belirlemiş. Ürettiği tehdit algısına göre, varoluşsal mücadele olarak tanımladığı askeri doktrini ile bölgeyi ateşe atmayı göze almış! İşin bu kısmı, kontrollü veya değil ama o komutanların, yılların birikimi seferberlik emriyle bilinçli biçimde karar alıp uyguladığını çağrıştırıyor!

Tabii, İran'ın füze saldırılarının adresi ve yoğunluğu incelendiğinde…

Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman ve Katar'ın kesintisiz saldırılara uğradığı, ABD-İsrail'in başlattığı bu kirli savaşın cephe ülkeleri haline geldiği dikkati çekiyor.

Türkiye ise İncirlik hedefli, aralıklı, tekil saldırıları NATO imkân ve kabiliyetleri ile bertaraf eden ülke konumunda duruyor.

O zaman şu soruyu da analizlere katmak gerekiyor:

"Acaba İran'daki malûm kafa (!) diğer ülkelere yönelttiği seri füze saldırılarının bir benzerini uygulamadan önce test atışları yapıyor olabilir mi?"

Türkiye, coğrafyamızda derin yaralar açan savaşın tarafı değildir ve çatışmanın içine çekilmemek için ihtiyatlıdır. Gel gör ki… Türkiye'nin ihtiyatlı tavrı sınırsız tolerans anlamına da gelmemelidir.

…

İster İran'daki müstakil bir komuta heyetinin kararı olsun isterse İran'da devşirilmiş askeri yapıdan kaynaklansın… Tüm uyarılara ve karşıdan verilen tüm sözlere rağmen Türk hava sahasının bilinçli ihlâli, egemenlik hak ve yetkilerine sıcak tehdittir, yani saldırganlık söz konusudur.

…

Bütün bu olup bitenlere, sinir bozucu hale gelen, "Sabır, sabır, sabır ama nereye kadar?" sorusunu gündeme getiren şartlara rağmen…

***

Okan Müderrisoğlu, saraydan birileri eline hazır metin vermeden bu yazının bir satırını bile yazamaz, yazmaya da cesaret edemez.

Sarayın savaş lobisi ataklarını arttırıyor!..