İngiltere Kralı 3. Charles’ın kardeşi Prens Andrew Mountbatten-Windsor'un adı, büyük bir cinsel istismar ve fuhuş ağının başındaki Epstein ile anılıyordu. ABD Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı belgelerde de adı geçen Andrew’ın o dönem 17 yaşında olan bir kızla ilişkiy e girdiği iddia ediliyordu.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti. Ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.

Kraliyet ailesi Andew’a yapılan ödemeler konusunda gelen baskılara daha fazla dayanamadı ve dün Windsor Kalesi'ndeki evini boşaltan Mountbatten-Windsor, Kral Charles'ın şahsi mülkü olan Sandringham Sarayı arazisindeki bir çiftlik evine taşınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'le arkadaşlığı ortaya çıkmış, Ferguson'un onursal başkanı olduğu pek çok vakıf, eski York Düşesi'yle ilişkisine son vermişti.

SARAYIN ÖNÜNE ‘SUÇ MAHALLİ’ ŞERİDİ ÇEKTİLER

İngiltere'de monarşi karşıtı Republic grubu üyeleri, Kral 3. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un adının Epstein belgelerinde geçmesine rağmen Kraliyet Ailesi'nin sessiz kalmasına tepki göstererek Buckingham Sarayı dışına "Suç mahallidir girilmez" şeridi çekti.

Kraliyet karşıtı eylemleriyle tanınan Republic grubu üyeleri, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilişkisi ortaya çıkan ve reşit olmayan kız çocuklarını istismar ettiği öne sürülen Mountbatten-Windsor'a karşı Kraliyet Ailesi'nin sessiz kalmasını eleştiren bir eylem düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı önünde bir araya gelen grup üyeleri, sarayın demir parmaklıklarına sarı renkli "Suç mahallidir girilmez" şeridi çekti.

Ayrıca "Charles ne saklıyorsun?" yazılı pankart açan eylemciler, Mountbatten-Windsor'un Epstein'le tüm ilişkisinin ortaya çıkarılmasını ve istismar edilenlerle ilgili iddiaların aydınlatılmasını istedi.

Republic Başkanı Graham Smith, burada yaptığı açıklamada, "(Kral) Charles'ın, (Galler Prensi) William'ın ve diğer üst düzey görevlilerin Andrew'ün huylarını bilmediğini düşünmek hiç mantıklı değil. Kendilerini korumak için ihtiyaçları olan konularda bilgilendirilmişlerdir." dedi.

Avrupalı kraliyet ailesi üyeleri, iş insanları ve politikacıların Epstein ağının içinde yer aldığını belirten Smith, "Diğer İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin de onunla buluşmama ihtimali yok." değerlendirmesinde bulundu.

Smith, tüm Kraliyet Ailesi üyelerinin Epstein bağlantılarının açıklanması gerektiğinin altını çizerek "Gizlilik, Kraliyet Ailesi'nin normal pozisyonu. Halkın, onların yaptıklarıyla ilgili bilgi sahibi olması gerektiğine inanmıyorlar. Sırlarının gün yüzüne çıkmasını istemiyorlar. Artık gizliliği kabul edecek seviyede değiliz." diye konuştu.