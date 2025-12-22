Kamuoyunda "Mehmet Akif Ersoy dosyası" olarak bilinen, siyasetten spora pek çok ismin adının geçtiği soruşturmaya dair çarpıcı iddialar gelmişti. İktidara yakınlığı ile bilinen Ersoy’un tutuklanması sonrası klikler kavgasını gündeme getirmişti.

KULİSLER SELVİ'Yİ RAHATSIZ ETTİ

Eski gazeteci ve TİP milletvekili Ahmet Şık, “Erkek bir bakan yardımcısının istifa edeceği iddiaları sızdırıldı. Mehmet Akif Ersoy’un operasyonu engellemek için Ankara’ya geldiği 2 Aralık’ta, istifa edeceği öne sürülen bakan yardımcısı da Bahçeli’yi ziyaret etti” iddiasında bulunmuştu. Bir diğer gazeteci Mustafa Balbay ise Hakan Fidan’ın görevden alınacağını ve yerine İbrahim Kalın geleceği iddiasını paylaşmıştı.

Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi ise bugünkü köşe yazısında hem Ahmet Şık’a hem de Mustafa Balbay’a sataştı. Selvi, ‘Ömürleri AK Parti’ye düşmanlıkla geçmiştir ama AK Parti kulisi yazıyorlar’ dedi.

ANAP VE DYP ÖRNEĞİ

ANAP ve DYP örneği veren Selvi, “ANAP’ı bitiren Özal sonrası ANAP’ın başına kim geçecek kavgası oldu. 18 Türk büyüğü diye bir şey ortaya çıktı. ANAP, Özal’cılar ve Mesut’çular diye ikiye bölündü. Sonra bir de baktık ki ortada ANAP diye bir parti kalmamış. DYP’yi Demirel’ciler-Çiller’ciler diye böldüler. Sonra ortada DYP kalmadı. Benzer bir oyunu AK Parti için oynamaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

'AK PARTİ’NİN BU TUZAĞA DÜŞMEMESİ LAZIM'

‘Oyun aynı oyun. Aktörler aynı aktörler’ diyen Selvi, “Bu kez de AK Parti’nin değerlerini birbirleriyle çarpıştırmak istiyorlar. AK Parti’nin bu tuzağa düşmemesi lazım. Bu oyuna gelmemesi gerekiyor. Çünkü sonuç ortada. ANAP ve DYP’nin kaderi AK Parti için ibretlik bir dersi oluşturuyor” şeklinde konuştu.