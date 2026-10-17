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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için kaleme aldığı analizde, iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği sürecin hukuki ve siyasi boyutlarını değerlendirdi.

Uçum'un açıklamalarında, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı'da oluşturulan konuta ilişkin ifadeler dikkat çekti.

Öcalan'ın statüsü konusunda yürütülen tartışmalara değinen Uçum, söz konusu yapının cezaevi binasına bağlı bir ünite olarak hazırlandığını belirtti.

ÖCALAN'A KONUTUN NEDEN YAPILDIĞINI AÇIKLADI

Mehmet Uçum, Öcalan'ın statüsüne ilişkin tartışmaların, sürece açık veya örtülü biçimde karşı çıkan bazı çevreler tarafından amacından uzaklaştırıldığını öne sürdü.

İmralı'da cezaevi binasına bağlı olarak inşa edilen alanın "Öcalan'ın rolüne uygun çalışma ortamı oluşturmak için" hazırlandığını ifade etti.

Uçum, Öcalan'a sağlanan bu imkânların serbest bırakılma veya ayrıcalık tanınması şeklinde yorumlanmasını ise "iyi niyetli olmayan bir bakış" olarak nitelendirdi.

ERTELEME DÜZENLEMESİNİN ŞARTLARINI SIRALADI

Uçum, analizinde 7595 sayılı Kanun'un temel mekanizması olarak değerlendirdiği erteleme uygulamasının hangi koşullarda hayata geçirileceğini de anlattı.

Uçum'un aktardığına göre düzenlemenin uygulanabilmesi için öncelikle örgütün fiili varlığını sona erdirdiğine ve silah ile mühimmatını teslim ettiğine ilişkin tespitlerin doğrulanması gerekiyor.

Bu doğrultuda Milli Güvenlik Kurulu tarafından karar alınması ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanması genel şart olarak öngörülüyor.

Kararın ilan edilmesinin ardından düzenleme kapsamına giren kişilerin altı ay içerisinde yetkili mercilere şahsen veya avukatları aracılığıyla yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

Başvuruların değerlendirilmesi ise cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler ve infaz hâkimlikleri tarafından yapılacak.

Bu incelemelerde başvuru sahibinin düzenleme kapsamına girip girmediği, ilgili suçların kanun kapsamında bulunup bulunmadığı ve istisna hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı değerlendirilecek.

Kişinin ve suçun düzenleme kapsamında olması, ayrıca istisna suçlar arasında yer almaması durumunda erteleme kararı verilebilecek. Bu kararlara itiraz edilmesi de mümkün olacak.

Erteleme süresince yeni bir terör suçu işlenmemesi halinde ise kişinin hukuki durumuna göre takipsizlik, davanın düşmesi veya cezanın infaz edilmiş sayılması yönünde karar alınabilecek.

Uçum, düzenlemeden yararlanabilecek kişilerin tamamının altı aylık süre içinde başvuru yapmasının, iki ve üç yıllık sürelerin sonunda gerçekleştirilecek değerlendirmeler açısından uygun olacağını savundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" İLE YENİ ANAYASA SÜRECİNİ AYIRDI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, analizinde yeni anayasa tartışmalarına da değindi.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı sürecin bir diyalog süreci olduğunu belirten Uçum, yeni anayasa çalışmalarının ise müzakere niteliği taşıdığını ifade etti.

Uçum'a göre iki süreç, amaçları ve muhatapları bakımından birbirinden ayrılıyor.

DİYALOG SÜRECİNİN MUHATAPLARINI AÇIKLADI

Uçum, diyalog sürecinin muhatapları arasında Abdullah Öcalan'ın yanı sıra ona bağlı yöneticilerin, örgüt kadrolarının, bağlantılı oluşumların ve yasal alandaki temsilcilerin bulunduğunu belirtti.

Süreçte esas alınması gereken yaklaşımın, Öcalan'ın devletle ve milletle bütünleşme perspektifine uygun biçimde ortaya koyduğu irade olduğunu savundu.

Bazı örgüt yöneticilerinin ise kendi gündemlerini Öcalan'ın özgürlüğü veya statüsü üzerinden gündeme taşıdıklarını ileri sürdü.

Uçum, bu tartışmaların sürecin ilerleyişini etkilememesi gerektiğini belirterek, gerekli tespitlerin hızlandırılması çağrısında bulundu.