CHP'ye yönelik operasyonların halkta karşılık bulmadığını, CHP tabanında da "hukuki" olarak değerlendirilmediğini söyleyen Saray'a yakın kişi, "Devlet mutlak butlan için elinden geleni yaptı ama eski yönetimin parti içerisinde bir ağırlığı olmadığı için karşıda bir muhatap bulunamadı" dedi.

İsmail Saymaz'ın "Saray'a yakın kişiyle" dediği görüşmenin ayrıntıları şöyle:

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için açılan mutlak butlan davası siyasetin gündeminden düşmeyen konuları arasında. Yerel mahkemenin reddettiği ve sonrasında istinafa taşınan davadan çıkacak kararın sadece CHP'yi değil siyaseti temelinden etkileyeceği ifade ediliyor.

SARAY'A YAKIN KAYNAK MUTLAK BUTLAN İÇİN NELER DEDİ?

Yargı ve siyaset dünyasının butlan için hevesli olmadığını, kararın yerelde reddedilip Bahçeli tarafından da kapıların kapatılmasını hatırlatan Saymaz, AKP'nin de bu konuda ikiye bölündüğünü söyledi.

Görüştüğü kaynağın butlan taraftarı olduğunu ve Kılıçdaroğlu cephesi ile temasları olduğunu söyleyen Saymaz, kaynağın "Yargı ve devlet butlan davasında yapabileceğini yaptı. Bundan sonrası CHP içerisindeki dinamiğe bağlı" ifadelerini kullandığını söyledi.

Saymaz, "Fakat dedi, Kılıçdaroğlu ve çevresini kastederek, CHP içerisindeki muhalif kanat, partide ağırlığa sahip değil." yorumlarının da kaynak tarafından ifade edildiğini aktardı.

"BUTLAN KARARI İÇİN PARTİDE MUHATAP YOK"

Saraya yakın olduğunu ifade ettiği kaynağın dikkat çeken yorumlarını aktaran Saymaz, butlan kararının CHP içerisinde bir muhatabının olmadığını söyledi. Saymaz'ın konu hakkındaki yorumu şu şekilde oldu:

Partide, hani butlan davasında karar verdiğinizde bir muhatabınız olması lazım. Partide muhatap az olduğunu bırak, tabanda karşılıkları yok. CHP tabanında bunun bir karşılığı yok. Ya bu ana kadar hiçbir siyasal faaliyet yürütmediler. Yani CHP içerisinde kalarak, CHP yönetimine karşı etkin bir muhalefet yürütmedikleri, söyledi ve sadece bürokratik yollarla yani bir yargı kararına bel bağlayarak vakit geçirdiklerini söyledi. Dolayısıyla ya butlan kararı verse bile bu kargaşa yaratır. Yani çünkü partide muhatabı yok. Şimdi dolayısıyla ne olur? Ne olur? Yani şimdi butlan davası verilebilmesi için, partide bir muhatabın olması gerekir. E, Özgür Özel ve yolsuzluk ve benzeri soruşturmalarla Özgür Özel, İmamoğlu, Mansur Yavaş üçlüsünün itibarını aşağı çekmek mümkün olmad

"AK PARTİ'NİN BEKLEDİĞİ OLMADI"

Yani belki şu Uşak, Uşak olayı en çok yarayı vurmuştur ama Uşak olayı da CHP'lilerin refüze ettiği, reddettiği bir durum. Fakat yani, bu Uşak olayına kadar bu diğer yolsuzluk davalarından AK Parti'nin beklediği siyasi fayda elde edilemedi.

"BUTLANA MUHATAP BULUNAMADIĞI İÇİN YÖNETİM AHLAKEN VURULUYOR"

Sanırsam, butlan davasında bir muhatap, parti tabanında ve parti kamuoyunda bir muhatap bulunamadığı için mevcut Liderlik ahlaken vuruluyor. Yani onun itibarı bir de bu yolla sarsılıyor.