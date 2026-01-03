Venezuela’nın başkenti Caracas'ta şiddetli patlama sesleri geldi. Yerel saatle gece 02.00 sularında alçak uçuş yapan uçak, siren sesleri ile birlikte patlama sesleri duyuldu. ABD'li yetkililer Fox News'e yaptıkları açıklamada, ABD ordusunun Venezuela'ya hava saldırıları düzenlediğini doğruladı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yönelik düzenlenen saldırılarda Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıkladı.

SARAY BAŞDANIŞMANININ MADURO DESTEĞİ

Venezuela'da Maduro yönetimini hedef alan hava saldırısına ise Beştepe’den tepki geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Cemil Ertem, bir paylaşımda bulundu.

Maduro’ya destek veren Ertem, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Soykırımcı ABD, Ortadoğu da katil İsrail’le birlikte yaptığı emperyal haydutluğa Venezuela’ya saldırarak devam ediyor. Venezuela halkının ve Başkan Maduro’nun yanındayız! Bu haydutluk cezasız kalmamalı" dedi.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Cemil Ertem, tepkisinin ardından sosyal medya paylaşımını sildi. Ertem konuya ilişkin yeni bir açıklamada ise bulunmadı.