MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' adımları Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla sürüyor. Suriye'deki olayların ardından DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'ye sert tepkilerinin ardından gerilim sürüyor. DEM Parti'nin Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya yönelik eleştirileri Saray'da rahatsızlık yarattı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı MHP'li Oktay Saral, kişisel sosyal medya hesabında DEM Parti'yi topa tuttu. DEM'lilere tepki göstererek, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı savunan Saral "Ahmed Şara gibi isimlere “terörist” yaftası yapıştırması sadece ikiyüzlülüktür." dedi. Saral'ın "Siz önce Kandil’e, bebek katillerine, şehirleri hendeklerle kana bulayanlara “terörist” demeyi öğrenin." ifadeleri dikkat çekti.

Oktay Saral'ın sosyal medyada gündem olan paylaşımına Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 'kurucu önder' dediğini hatırlatan vatandaşlar 'Bahçeli çok kızacak' yorumunda bulundu.

Oktay Saral'ın yorum yağan paylaşımı şöyle:

"DEM Partililerin diline doladığı ifadeler, kimin nerede saf tuttuğunu bir kez daha açık etmiştir.

Terörle arasına tek bir net cümle koyamayanların, bugün çıkıp da Ahmed Şara gibi isimlere “terörist” yaftası yapıştırması sadece ikiyüzlülüktür.

Ahmed Şara’yı hedef alan bu söylem, gerçeğe değil ideolojik körlüğe dayanıyor.

Mazlumların yanında duran, emperyalist planlara boyun eğmeyen bir ismi karalamaya çalışanlar, aslında kime hizmet ettiklerini de açık etmiş oluyor.

Yıllardır bu milletin acıları üzerinden siyaset devşiren, PKK’ya tek kelime edemeyip her fırsatta Türkiye’yi suçlayan bir zihniyetin ne söylediğinin de, kimi hedef aldığının da hiçbir kıymeti yoktur.

Kendi sicilini temizleyemeyenlerin, başkalarına ahlak dersi vermeye kalkması sadece trajikomiktir.

Siz önce Kandil’e, bebek katillerine, şehirleri hendeklerle kana bulayanlara “terörist” demeyi öğrenin."