YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN (Sıcak Analiz)

Yakın coğrafyamız ateş çemberi içindeyken , yemek, içmek, uyumak da ne kelime!.. Herhalde “fırsat bu fırsat” demiş olmalı ki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam saatlerinde TRT Haber’e çıkarak hem icraatın içinden çekti hem de ustaca şahsi propagandasını yaptı. Programı baştan, sona izledim. Ne dünyanın sorunlarına bir çözüm önerisi, bir bakış perspektifi var, ne de yakın coğrafyamızı saran ateş çemberine ve de Türkiye’nin devasa dış politik sorunlarına.

Ne var?

Recep Tayyip Erdoğan’a bol bol yağlama yıkama… Bol bol kendi şahsını övme… Ve vıcık vıcık içi boş hamaset!..

“Ya, bu zamanda o kadar da olur mu” diye itiraz edenler, internette yayını bulup izlesin!..

Böyle bir sıkıntılı dünya ve bölge gündeminde bir Dışişleri Bakanından ne beklenir?..

Çıksın, ne olup bittiği konusunda gerçekleri anlatsın, kamuoyunu rahatlatsın, Türkiye’nin gerçekçi çözüm önerilerini sıralasın.

TRT’nin servise verdiği, uzun süreli, şahsa özel icraatın içinden programında neler anlatmış Hakan Fidan?..

Ha, oraya geçmeden önce, yayından sonra TRT Haber’in, haberi nasıl servis ettiğine de çok dikkat;

“Bakan Fidan: Halep'te paralel yapı ortadan kalkacak”

Siz ne hatırlattı bu başlık? Oldukça manidar değil mi?..

Hakan Fidan özel, icraatın içinden programını izleyemeyenler için alıntılar yapalım;

“Çok şükür, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2025 yılı diğer ülkelerin performansıyla kıyaslandığı zaman bizim dış politikada bütün alanlarda olağanüstü performans ortaya koyduğumuz bir yıl oldu.”

Ey sayın okur!.. Ne olur, geride bıraktığımız yılda bu iktidarın tek bir başarılı dış politikasını söyleyin, ben de dişimi kırayım!.. Beyaz Saray’da Trump’ın karşısında el pençe divan durmak mı acaba büyük başarı?..

Merakta bırakmayım!.. Hakan Fidan’ın Tayyip Erdoğan yağlamalarından da bir örnek vereyim;

“Dış politika ortamı gerçekten bazılarının ‘vahşi’ diye nitelendirdiği, artık kuraldan tamamıyla bağımsız hale gelmiş, ancak bu fırtınalı havada usta kaptanların yürütebileceği, yüzdürebileceği bir gemi. Cumhurbaşkanımızın da yıllar içerisinde ortaya koyduğu ustalık, liderlik; işte bu zamanlarda bizim işimize yarıyor. Onun için 2025 yılındaki dünya krizlerini ve bölgesel krizleri yönetme, minimum zarar görüp kendi gündemimizi maksimum şekilde ilerletme konusunda çok şükür fevkalade iyi bir yıl oldu bizim açımızdan.”

Hakan Fidan Trump’ın son haydutluğunu unutmuş olmalı ki ona da methiye düzmüş;

“Sayın Trump’ın ortaya koyduğu dış politika çizgisi bizim de perspektifimizle örtüşüyor.”

E, şu aralar tahta kalmak ve de tahta oturmak için Trump’a şirin görünmek, onu memnun etmek pek moda olduğundan Hakan Fidan’a hak vermeden edemedim!..

ABD’nin Venezuela’ya müdahalesi ve Maduro konusunda da Hakan Fidan, kendi geleceğini, siyasi hedefini gözeterek konuşmuş;

“Bütün dünya Maduro'nun bir gece ansızın bir özel operasyonla bulunduğu yerden alınıp götürülmesine baktı. Aslında bu gelişimi adım adım görüyorduk, takip ediyorduk. Maduro'nun hem Güney Amerika'daki ülkelerle hem Amerika ile ciddi sorunları vardı. Gerekli yardım ve arabuluculuk, kolaylaştırıcılık konusunda biz de elimizden geleni yaptık. Ama sonradan gördük ki bu konuşmalar hiçbir yere gitmiyor. İki ülke arasında bir anlaşmazlık tırmanıyor. Yetmiyormuş gibi başka ülkeler de Venezuela'ya yaptırım uyguluyorlar, tanımıyorlar. Bütün bunların aslında bir diplomatik yolla çözülmesi fevkalade önemli. Cumhurbaşkanımızın da telkinleri hep taraflara bu yönde oldu.”

Utanmasa herhalde Trump’ı över belki “eline sağlık” derdi!..

Bir de Hakan Fidan’ın şahsı için yaptırdığı icraatın içinden programında sarf ettiği “Artık İslam dünyası uyandı. Bu coğrafya 100 yıllık derin uykusundan uyandı" değerlendirmesi var. CHP Dış politika ve Dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Namık Tan, buraya fena halde takılmış. Canlı yayın biter bitmez sosyal medya platformu ‘X’ ten şu mesajı paylaştı;

“Daha önce Atatürk'ün kurduğu laik Cumhuriyetimizi yarım akıllarıyla ‘paranteze almaktan söz edenler çıkmıştı.

Şimdi de Hakan Fidan herhalde hangi Cumhuriyetin Dışişleri Bakanı olduğunu unutmuş olacak ki "100 yıllık derin uyku" iddiasını ortaya atmış

Fidan'ın kendi sanrılarından kurtulmasının bir yolu makam odasından çıkıp duvarda portreleri asılı Bakanların yüzlerine, isimlerine uzun uzun dikkatle bakması”

Namık Tan gibi deneyimli bir dış politikacının hassasiyetine hak veriyorum. Ancak, Tan’ın atladığı çok mühim bir nokta var. Hakan Fidan, bu program vasıtasıyla taht kavgasında yeni bir hamle yaparken tabii ki jargona uygun konuşacak. Pabuç pahalı!.. Adam ne desin, nasıl konuşsun?.. Aksi halde, AKP’liler ve de rakipleri “sen de monşer oldun” diye Fidan’ı dart tahtasına çevirirler…