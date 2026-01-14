Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanları ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Meclis'e 12. Yargı Paketi ile gelen ve tartışma konusu olan af ve infaz düzenlemesi öncesi gerçekleşen buluşma dikkat çekti.

Buluşmanın düzenlemeye "Erdoğan'ın bir müdahalesi mi olacak?" sorusunu akıllara getirdi.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilecek akşam yemeğine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu'nun katılması bekleniyor.