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İngiliz Kraliyet Ailesi'nde uzun süredir devam eden gerilim, Prens Harry'nin babası Kral Charles ile ilişkilerini düzeltmeye çalıştığı yönündeki iddialarla yeniden gündeme geldi. Kraliyet yazarı Robert Jobson, bu girişimin yalnızca aile bağlarıyla açıklanamayacağını, ekonomik endişelerin de etkili olabileceğini ileri sürdü.

Bir podcast yayınında değerlendirmelerde bulunan Jobson, Prens Harry'nin, ağabeyi Prens William'ın ileride tahta çıkması halinde kraliyet kaynaklarından mali destek alma ihtimalinin ortadan kalkacağını düşündüğünü öne sürdü. Bu nedenle Harry'nin, mali konularda karar alma yetkisini elinde bulunduran babası Kral Charles ile ilişkilerini yeniden güçlendirmeye çalıştığını savundu.

MALİ DESTEK İDDİASI

Kraliyet yazarı, Kral Charles'ın resmi görev üstlenmeyen aile bireylerine maddi destek sağlanıp sağlanmayacağı konusunda belirli ölçüde karar yetkisine sahip olduğunu belirtti. Jobson, Prens William'ın kral olması durumunda ise Harry ve Meghan Markle'ın ABD'deki yaşamlarının kraliyet bütçesinden desteklenmesine sıcak bakmayacağını iddia etti.

Öte yandan Harry'nin uzlaşma arayışının ekonomik nedenlerden kaynaklandığı yönündeki değerlendirmelerin yalnızca Robert Jobson'ın yorumlarından oluştuğu belirtildi. Buckingham Sarayı ile Prens Harry'nin temsilcileri ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

2020'DE KRALİYET GÖREVLERİNDEN AYRILDILAR

Prens Harry ve Meghan Markle, 2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılarak ABD'nin Kaliforniya eyaletine taşınmıştı.

Çift, Santa Barbara yakınlarındaki Montecito'da yaklaşık 14,65 milyon dolar değerindeki bir malikaneyi satın aldı. Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra Netflix projeleri, podcast yayınları ve farklı ticari yatırımlarla gelir elde etmeye başlayan çift, Meghan Markle'ın kurduğu As Ever adlı yaşam tarzı markasını da faaliyetleri arasına ekledi.

Son dönemde ise çiftin bazı medya ve ticari projelerinin önceki yıllardaki etkisini kaybettiği yönünde değerlendirmeler yapılırken, bu durum Harry'nin gelecekteki mali yapısına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

DAİLY MAİL DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Prens Harry'nin son İngiltere ziyareti, ailesiyle ilişkilerinin yanı sıra Associated Newspapers'a karşı açtığı davayla da dikkat çekti.

Londra Yüksek Mahkemesi, Harry ile birlikte Elton John, Elizabeth Hurley ve Baroness Doreen Lawrence'ın da aralarında bulunduğu davacıların, Daily Mail'in yayıncısı Associated Newspapers'a yönelttiği yasa dışı bilgi toplama suçlamalarını kabul etmedi.

Mahkeme, dosyaya sunulan delillerin özel bilgilerin hukuka aykırı yollarla elde edildiğini ispatlamaya yeterli olmadığına hükmetti. Harry'nin başvurusu, 2001-2013 yılları arasında yayımlanan 14 haberle ilgili iddiaları kapsıyordu.

Karar, Prens Harry'nin İngiliz basınına karşı sürdürdüğü hukuk mücadelesindeki önemli gelişmelerden biri olarak değerlendirilirken, Harry mahkemenin kararına katılmadığını açıkladı.

HUKUKİ MASRAF GÜNDEMDE

Associated Newspapers'ın dava sürecindeki yargılama giderlerini davacılardan talep etmeye hazırlandığı bildirildi. Harry ve diğer altı davacının karşı karşıya kalabileceği toplam hukuki maliyetin 50 milyon sterlini aşabileceği ifade edildi.

Söz konusu rakamın yalnızca Prens Harry'nin kişisel yükümlülüğünü değil, davaya katılan tüm grubun üstlenebileceği toplam masrafı kapsadığı belirtilirken, nihai ödeme miktarlarının mahkemenin değerlendirme sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor.