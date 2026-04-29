Edinilen bilgilere göre, Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan çalışmalar, bir süre önce kurulan ekip tarafından yürütülüyor.

Ekonomi yönetimi ve AK Parti kurmaylarının yer aldığı ekip, hazırlıklarını tamamladıkça gelişmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Çalışmaların, sürdürülebilir büyüme, enflasyonla mücadele ve yapısal dönüşüm hedeflerine odaklandığı belirtiliyor.

YENİ EKONOMİK PAKETLER YOLDA

Türkiye’ye yatırımcı çekmek amacıyla ilk adımı daha önce açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, önümüzdeki günlerde yeni ekonomik paketleri açıklaması bekleniyor.

Hükümetin hedefleri arasında ekonomide verimliliğin artırılması, cari açığın kalıcı olarak azaltılması, rekabet gücünün yükseltilmesi ve ekonominin daha dirençli hale getirilmesi yer alıyor.

YAPISAL DÖNÜŞÜMDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Hükümetin yapısal dönüşüm hedefleri kapsamında üzerinde çalıştığı başlıklar şöyle sıralanıyor:

Hukuk sisteminde düzenlemeler:

Yatırımcıyı koruyacak yeni düzenlemeler hazırlanacak. Tahkim Yasası ile uyuşmazlıkların daha hızlı çözülmesi, iş ve ticaret davalarının kısa sürede sonuçlanması ve Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda güncelleme yapılması planlanıyor.

Tarım, enerji ve sanayide dönüşüm:

Bu alanlarda kapsamlı yapısal değişiklikler gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kurulan “Su Komisyonu”nun çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu ifade ediliyor. Su kaynaklarının verimli kullanımı ve sulamada teknolojinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Tarım arazileri ve üretim:

Tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımı öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Gübre ve ilaç sanayinin geliştirilmesine yönelik adımlar da değerlendiriliyor.

Enerji ve yeşil dönüşüm:

Rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin artırılması, enerjinin sanayi ve üretimde daha verimli kullanılması ve sanayide yeşil dönüşümün sağlanması planlanıyor.

KÜRESEL RİSKLER VE TÜRKİYE’NİN AVANTAJLARI MASADA

Ekonomi yönetimi, Orta Doğu’da yaşanan savaşın küresel ve Türkiye ekonomisine etkilerini de yakından takip ediyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin karşı karşıya olduğu riskler, alınması gereken önlemler ve ülkenin sahip olduğu ekonomik avantajların nasıl daha etkin kullanılabileceği detaylı şekilde değerlendiriliyor.