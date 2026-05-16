Bir süredir gruba “Dımbıl” adı verilen bir karga eşlik ediyor. Yavruyken sahile gelmeye başlayan karga zaman içinde insanlara alışarak grubun adeta maskotu haline geldi.

Sabah saatlerinde sahile gelen Dımbıl, denizden çıkan vatandaşların ellerinden ceviz, badem ve fıstık yiyerek besleniyor. İnsanlardan kaçmayan karga, sahilde bulunanların da ilgisini çekiyor. Vatandaşlar bu sevimli anları cep telefonlarıyla kayda alırken, karganın insanlarla kurduğu yakın ilişki yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

Kargayla aralarında özel bir bağ oluştuğunu anlatan Resul Okuducu, “Her gün yanımıza geliyor. Biz de elimizden geldiğince onu besliyoruz. Bizi görünce geliyor, biz de elimizi uzatıyoruz. Sarayın arkasında denize giriyoruz, kıtalar arasında yüzüyoruz. Böyle bir ortamın keyfini çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Karganın yavruyken kendilerine alıştığını söyleyen Serdar Kahraman ise bölgede birçok hayvanı beslediklerini belirterek, “Burada sadece kargalar değil, kedilerden farelere kadar pek çok hayvan var. Ama Dımbıl yavruyken yanımıza geldiği için bize alıştı. Normalde kargalar insanlara bu kadar yaklaşmaz. Biz de ona ceviz, fındık, badem ne bulursak getiriyoruz. Gerçekten çok şanslı bir karga” dedi.