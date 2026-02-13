Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da öğrenciler, tramvayın raydan çıkarak durakta bekleyenlere çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisini andı.
Öğrenciler ve onlara destek veren vatandaşlar, tramvay kazasının yaşandığı Ulusal Müze Durağı önünde toplandı. Raydan çıkan tramvayın çarpmasıyla hayatını kaybeden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Erdoan Morankic için kazanın yaşandığı yere çiçekler bırakıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN GENCE DESTEK MESAJLARI
Öğrenciler yetkililere tepki gösterdi, eski tramvayların toplu taşımada kullanılmamasını talep etti.
Öğrenciler, kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilen 17 yaşındaki Ella Jovanovic'e destek mesajları gönderdi.
Öte yandan Saraybosna Kantonu Hükümeti, yarın (14 Şubat) kanton genelinde yas günü ilan etti.