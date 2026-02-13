Saraybosna’da öğrenciler ve vatandaşlar, tramvay kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Erdoan Morankic’i andı.

Anma programı, kazanın meydana geldiği Ulusal Müze Durağı önünde gerçekleştirildi.

KAZA YERİNE ÇİÇEK BIRAKTILAR

Raydan çıkan tramvayın durağa çarpması sonucu hayatını kaybeden Morankic için olay yerine çiçekler bırakıldı.

Katılımcılar, kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilen 17 yaşındaki Ella Jovanovic’e de destek mesajları gönderdi.

YETKİLİLERE TEPKİ

Öğrenciler, kazanın ardından yetkililere tepki göstererek eski tramvayların toplu taşımada kullanılmamasını talep etti.

Öte yandan Saraybosna Kantonu Hükümeti, kentte yaşanan facia nedeniyle yarın kanton genelinde yas ilan edildiğini duyurdu.

Dün Ilıca ile Başçarşı arasında sefer yapan tramvay, Ulusal Müze Durağı’na yaklaşırken henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkmış ve durakta bekleyenlere çarpmıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralanmıştı.