Ballı mahmudiye Osmanlı saray mutfağının en karakteristik yemeklerinden biri olarak bilinir. Ballı tavuk adıyla da anılan bu lezzet tatlı ekşi ve baharatlı notaları bir araya getirerek klasik Osmanlı damak zevkini yansıtır. Kaynaklara göre yemek ilk olarak 1539 yılında Şehzade Cihangir ve Beyazıd’ın sünnet şöleninde misafirlere ikram edilmiştir.

Daha sonraki dönemlerde özellikle II. Mahmud’un sevdiği yemekler arasında yer aldığı rivayet edilir ve adını bu sultandan aldığı kabul edilir. Topkapı Sarayı mutfaklarında kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunan ballı mahmudiye özel davetlerde ve düğünlerde sıkça pişirilirdi.

Yemek Orta Asya ve İran mutfak geleneklerinin izlerini taşır. Tavuk etinin bal kuru kayısı üzüm ve bademle pişirilmesi tatlı ile tuzlunun ustaca dengelenmesini sağlar. Osmanlı mutfağının zıt tatları uyum içinde buluşturma anlayışının en güzel örneklerinden biri kabul edilir. Günümüzde gastronomi meraklıları ve restoranlar bu tarihi tarifi yeniden keşfederek modern sofralara taşıyor. Sıcak servis edilen ballı mahmudiye hem göz hem damak şenliği sunar.

Dört kişilik bir porsiyon için şu malzemeler yeterlidir

Altı yüz gram karışık tavuk eti but ve göğüs tercih edilebilir. Bir adet orta boy soğan. Beş altı adet arpacık soğanı isteğe bağlıdır. Yüz gram tereyağı. Seksen gram kuru kayısı. Elli gram kuş üzümü veya kuru üzüm. Elli gram çiğ badem. İki adet çubuk tarçın veya bir çay kaşığı toz tarçın. İki yemek kaşığı süzme bal. Yarım limonun suyu. Tuz ve karabiber. Üzeri için ince kıyılmış dereotu veya maydanoz. Tavuk haşlama suyu da kullanılır. Malzemeler taze ve kaliteli seçildiğinde yemeğin aroması daha güçlü çıkar.

Ballı mahmudiyenin başarısı malzemelerin doğru sırayla ve doğru ateşte pişirilmesine bağlıdır. Tavuk etleri kuşbaşı doğranır ve üzerini geçecek kadar suda haşlanır. Kaynama sırasında oluşan köpükler dikkatle alınır. Bu işlem yemeğin suyunun berrak olmasını sağlar. Haşlanan tavuklar ayrı bir kaba alınır ve haşlama suyu saklanır. Ayrı bir tencerede tereyağı eritilir. Küp doğranmış soğanlar şeffaflaşana kadar kavrulur.

Arpacık soğan eklenirse onlar da eklenerek kavurmaya devam edilir. Tavuklar ve soyulmuş bademler ilave edilip hafif renk alana kadar sotelenir. Kuru kayısılar ikiye bölünür üzümlerle birlikte tencereye eklenir. Çubuk tarçınlar da konularak birkaç dakika kapağı kapalı şekilde kavrulur. Tuz ve karabiber eklenir. Tavuk suyundan iki kepçe ilave edilip kısa süre demlenmeye bırakılır. En son yarım limonun suyu ve bal eklenerek ocak kapatılır.

Balın yüksek ateşte uzun süre pişmemesi karamelizasyonu önler ve doğal aromasını korur. Bademler ılık suda bekletilip soyulursa daha hoş bir görünüm ve doku elde edilir. Yemek fazla sulu bırakılmamalıdır sosun kıvamı koyu olmalıdır.

Servis öncesi taze dereotu veya maydanoz serpmek hem aroma hem görsellik katar. Saray mutfağında kullanılan doğal ve katkısız bal yemeğin karakterini belirler. Kuru meyvelerin kalitesi de lezzeti doğrudan etkiler.