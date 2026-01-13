Avrupa'nın en iyi 4 takımı 2-3 Mayıs'ta Ülker Spor Arena'da mücadele edecek. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve CEV Başkanı Roko Sikiric, Voleybol Final Four ev sahipliğini açıkladı. Başkan Saran iddialı sözlerini de duyurdu.

Sadettin Saran: "CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four’a ev sahipliği yapacak olmanın sorumluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Fenerbahçe olarak bugüne kadar olduğu gibi Türk sporunu ve voleybolunu Avrupa sahnesinde en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. "

"Fenerbahçe SK olarak yer aldığımız branşlarda sadece rekabet eden değil, liderlik eden bir kulüp olma sorumluluğuyla hareket ediyoruz."

Roko Sikiric: "Türkiye Voleybol Federasyonu'na ve Fenerbahçe'ye ev sahipliği için teşekkür ediyorum. "