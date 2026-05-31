Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi ağır yaralandı. S.A. yönetimindeki 06 EP 475 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi Yarhisar köyü mevkisinde şarampole düştü.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada sürücü ile araçta bulunan A.A, Ş.A. ve A.A. yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.