Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, iktidarını “aile işletmesi” görüntüsünden kurtarmak için radikal bir adım attı.

Suriye resmi kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, yönetimin en güçlü figürlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mahir eş-Şara, bu görevinden el çektirilerek yerine başka bir isim atandı.

Esad ailesine yargı süreci başladı: Şara’dan “adalet” mesajıEsad ailesine yargı süreci başladı: Şara’dan “adalet” mesajıGündem

Mahir, 2024 sonundaki geçiş sürecinde geçici Sağlık Bakanı Vekili olarak görev yapmıştı. Nisan 2025’te Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olarak atanmıştı.

Tasfiye dalgası sadece siyasi kadrolarla sınırlı kalmadı; ekonominin kilit noktalarında bulunan kardeş Hazem eş-Şara görevinden istifa ettirildi.

Şam'daki dansa Şara'dan ilk tepki: Bu etkinlik planımızda yoktuŞam'daki dansa Şara'dan ilk tepki: Bu etkinlik planımızda yoktuDünya

Hazem, Yüksek Ekonomik Kalkınma Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Şara’nın, aile içindeki nüfuz kullanımına yönelik tavrı aslında yeni değil. Daha önce de üçüncü bir kardeşin, “eş-Şara” soyadını kullanarak ticari avantaj sağladığı ve bu yolla nüfuz ticareti yaptığı gerekçesiyle tüm iş faaliyetleri durdurulmuştu.