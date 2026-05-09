Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, iktidarını “aile işletmesi” görüntüsünden kurtarmak için radikal bir adım attı.

Suriye resmi kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, yönetimin en güçlü figürlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mahir eş-Şara, bu görevinden el çektirilerek yerine başka bir isim atandı.

Mahir, 2024 sonundaki geçiş sürecinde geçici Sağlık Bakanı Vekili olarak görev yapmıştı. Nisan 2025’te Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olarak atanmıştı.

Tasfiye dalgası sadece siyasi kadrolarla sınırlı kalmadı; ekonominin kilit noktalarında bulunan kardeş Hazem eş-Şara görevinden istifa ettirildi.

Hazem, Yüksek Ekonomik Kalkınma Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Şara’nın, aile içindeki nüfuz kullanımına yönelik tavrı aslında yeni değil. Daha önce de üçüncü bir kardeşin, “eş-Şara” soyadını kullanarak ticari avantaj sağladığı ve bu yolla nüfuz ticareti yaptığı gerekçesiyle tüm iş faaliyetleri durdurulmuştu.