Miting, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının yıl dönümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde gerçekleştirildi. Etkinliğin dağılmasının ardından, miting alanına yakın noktada hareketlilik yaşandı.

Müdahale Bozdoğan Kemeri çevresinde gerçekleşti

Polis ekipleri, Bozdoğan Kemeri çevresinde bulunan bir gruba müdahale etti. Müdahale sırasında 35 kişi gözaltına alınarak Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltına alınanlar arasında 16 çocuğun bulunması dikkat çekti.

31 KİŞİ SERBEST BIRAKILIYOR, 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Edinilen bilgilere göre, gözaltına alınan 35 kişiden 31’inin ifadelerinin ardından serbest bırakılması bekleniyor. 4 kişinin ise mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GERGİNLİK SONRASI SORU İŞARETLERİ

Miting sonrası yaşanan müdahale ve özellikle gözaltına alınanlar arasında çocukların bulunması, olaylara ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Sürece dair resmi açıklamaların ve adli işlemlerin önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.