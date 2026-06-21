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Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Şara, Dubai merkezli el-Meşhed televizyon kanalına verdiği mülakatta, Trump’ın açıklamalarının kamuoyunda yanlış yorumlandığını ifade etti.

ABD Başkanı’nın Lübnan’daki savaştan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini ve Suriye’nin Lübnan ile koordinasyon içinde olumlu bir rol oynayabileceğini belirttiğini aktaran Şara, Suriye’nin yeni dış politika yaklaşımı çerçevesinde Lübnan’daki krizin çözümünde aktif ve yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Rejimin düşmesiyle bölgede yeni fırsatların ortaya çıktığını anlatan Şara, bazı Lübnanlı tarafların hala geçmişin etkisiyle hareket ettiğini ve eski dönemin zihniyetiyle düşündüğünü kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları görüşmelerde Lübnan’daki durumu birkaç kez ele aldıklarını aktaran Şara, mevcut yaklaşımlardan farklı bir vizyon sunduklarını belirtti.

Şara, “Lübnan’daki sorun yalnızca bombardımanlar, yıkım ve göçlerle çözülemez. Trump ile yaptığımız görüşmelerde savaşın durması gerektiğini vurguladık. Sorunun çözümü yalnızca askeri yöntemlerle değil, ekonomik, siyasi ve sosyal adımlarla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Şara, ABD Başkanı’nın Suriye’nin Lübnan ile koordinasyon içinde olumlu bir rol oynayabileceğini ifade ettiğini aktardı.

Suriye’nin Lübnan’daki rolünün yeni kutuplaşmalar üretmek değil, çözüm yolları aramak olduğunu vurgulayan Şara, "Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz." diye konuştu.

Suriye’nin karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde diğer ülkelerden destek almanın doğal olduğunu dile getiren Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Avrupalı liderlerin desteğinden yararlandıklarını söyledi.

Lübnan’ın taktiksel hamleler yerine net bir stratejik vizyona ihtiyaç duyduğunu kaydeden Şara, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam’ı doğrudan suçlamak istemediğini, ancak ülkede alışılmışın dışında düşünmeye ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Suriye’nin Lübnan’da güvenli bir çözüm sürecine katkı sağlayabileceğini belirten Şara, bunun geçmişteki vesayet dönemine dönüş anlamına gelmediğini, aksine Lübnan devletinin ve kurumlarının güçlendirilmesini hedeflediğini vurguladı.

"Hizbullah ile aynı masaya oturmayı kabul eder misiniz? sorusuna da yanıt veren Şara, "Eğer bu adım Lübnan’ın çıkarlarına hizmet edecek ve aynı zamanda Suriye’nin çıkarlarını güvence altına alacaksa, neden olmasın? Bizim Hizbullah ile derin sorunlarımız var. Ancak bu sorunu çözmeye çalışırken Lübnan’ın bedel ödeyerek yok olmasını istemiyoruz. Sorunu çözmek istiyoruz, ancak Lübnan’ın yaşamaya devam etmesini de istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan kamuoyuna da seslenen Şara, "Eğer bir çatışma ya da savaşın içine girmek isteseydik, bunu açıkça söyleyecek kadar cesaretimiz var. Ancak bizim niyetimiz Lübnan’daki kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istemektir. Onlar için huzurlu ve mutlu bir yaşamdan başka bir temennimiz yoktur." dedi.