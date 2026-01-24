Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Kagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşan Galatasaray'da Gabriel Sara tarihi bir gole imza attı.

SARA 30. SANİYEDE KARAGÜMRÜK AĞLARINI HAVALANDIRDI

Karşılaşmanın başlama vuruşunun ardından maça yoğun ön alan baskısıyla başlayan Galatasaray, Karagümrük savunmasının hatasını değerlendirerek kaleciyle karşı karşıya kalan Sara'nın henüz 30. saniyede attığı golle öne geçti.

GALATASARAY'DA SÜPER LİG TARİHİNİN EN ERKEN 4. GOLÜ

Sara'nın attığı bu gol bu sezon Süper Lig'in en erken golü oldu. Aynı zamanda Brezilyalı yıldız Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki en erken dördüncü golünü kaydetti.

OPTA'nın verilerine göre Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı en erken goller şöyle:

00:18 | Vedat İnceefe vs Göztepe

00:27 | Mbaye Diagne vs Gençlerbirliği

00:30 | Younes Belhanda vs Y. Malatyaspor

00:31 | Gabriel Sara vs F. Karagümrük

SARA KARAGÜMRÜK MAÇINDA BİR İLKİ DAHA GERÇEKLEŞTİRDİ

Fatih Karagümrük'e karşı 51. dakikada bir kez daha ağları havalandıran Gabriel Sara, Galatasaray'ı maçta yine öne geçirirken Süper Lig kariyerinin de ilk kafa golünü attı.