Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki iş ortağı arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Olayın ardından hayatını kaybeden iş adamının ailesi, cinayetin işlendiği tesisteki bungalovları iş makineleriyle yerle bir etti.

Olay, dün Sapanca Gazipaşa Mahallesi Yedigöz Caddesi üzerindeki bir bungalov tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.M. (40) ile ortağı Aykut Saban (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine Z.M., yanındaki ruhsatsız tabancayla ortağı Saban’a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden vurulan Aykut Saban’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Saban’ın cenazesi, ön otopsi işlemlerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ne sevk edildi.

Cinayetin ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalanan zanlı Z.M., olayda kullandığı suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Aykut Saban, bugün Yazlık Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Saban’ın ailesi, cinayetin işlendiği bölgeye iş makineleri gönderdi. Tesiste bulunan bungalovlar, içindeki eşyalarla birlikte aile üyelerinin talimatıyla tamamen yıkıldı.