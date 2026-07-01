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Gazeteci Serdar Akinan, AK Parti’nin kapalı kapıları ardında yaşanan güç mücadeleleri, ekonomik kriz uyarıları ve Beştepe’deki yeni dönem senaryolarına ilişkin çarpıcı kulis bilgilerini paylaştı. Akinan, AK Parti’nin Sapanca kampında Erdoğan’a sunulan bir mektuptan, aile içindeki haleflik yarışına ve Ali Babacan’ı kapsayan yeni bir ittifak modeline kadar çok konuşulacak iddialarda bulundu.

İşte Serdar Akınan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sapanca Zirvesi'nde "Çin Seddi" Krizi ve Erdoğan'a Sunulan Mektup

Akinan’ın iddiasına göre, AK Parti’nin geleneksel Sapanca kampında partinin Hayati Yazıcı, Efkan Ala, Mustafa Elitaş gibi en üst düzey kurmayları ile il-ilçe başkanları ve milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan bir mektup sundu.

Kurmayların, Erdoğan ile aralarında adeta bir "Çin Seddi" olduğunu belirterek, "Bakanlara gidiyoruz, sorunları anlatıyoruz ama bakanlar çözüm üretemiyor. Durumun vahametini size anlatamıyoruz" eleştirisinde bulunduğu öne sürüldü.

Ekonomik Patlama Uyarısı

Mektupta sokaktaki durumun çok ciddi olduğu vurgulanarak; emekli maaşları, asgari ücret ve fahiş kiralar konusunda acil düzenleme yapılmaması halinde toplumun patlama noktasına geleceği uyarısı yapıldı.

Saray'da Aile İçi Güç Dengeleri: Bilal Erdoğan Operasyonu

Konuşmasında aile içi ilişkilere ve haleflik iddialarına da değinen Akinan, son dönemde yaşanan bazı hukuki ve dijital operasyonların arkasında doğrudan Bilal Erdoğan’ın olduğunu iddia etti.

Albayrak Grubu'na Mesaj

Akinan, yürütülen bu operasyonlarla Berat Albayrak ve Serhat Albayrak kanadına "Otur oturduğun yerde" mesajı verildiğini savundu. Ele geçirilen dijital kayıtların aile içi hasar yaratmaması için ifşa edilmeyeceğini ancak bir denge unsuru olarak kullanılacağını ileri sürdü.

İddiaya göre Selçuk Bayraktar bu planların tamamen dışında yer alırken; Hakan Fidan ve İbrahim Kalın ile ilgili olarak Erdoğan’ın kısa vadede bir tasarrufta bulunması beklenmiyor.

Erdoğan'ın Yeni Planı ve Ali Babacan Sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Bir dönem daha varım" diyerek anayasa değişikliği ve referandum için gerekli olan 40 milletvekilini bulmaya odaklandığını iddia eden Akinan bu doğrultuda Ankara kulislerinde yeni bir ittifak modelinin konuşulduğu ileri sürüldü

Yeni İttifak Modeli

Akinan, Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan’ın; CHP ve İYİ Parti dışındaki, AK Parti’den kopan sağ ve merkez unsurları bir araya getirecek bir model üzerinde çalıştığı iddia ederken, YENİÇAĞ'ın daha önce açıkladığı şekilde Arıkan'ın "Oh be dedirtecek" adayının Ali Babacan olduğunu ifade etti. Küresel piyasalara ve topluma güven vererek sıcak para akışını sağlamak amacıyla kurulacak yeni Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun başına Ali Babacan’ın getirilmek istendiğini ve Mehmet Şimşek’in de bu yapıda yer alacağı öne sürdü.

Akinan, Erdoğan’ın kurulacak bu yeni geniş fotoğrafta Ahmet Davutoğlu’nu ise kesinlikle istemediği iddiasını öne sürdü.

Akınan, bu ekonomik ve siyasi planın hayata geçirilmesi ve dışarıdan sıcak para bulunabilmesi için; "Terörsüz Türkiye" başlığı altında anayasadaki Türklük tanımı, Kıbrıs meselesi ve NATO kararları gibi çok kritik stratejik alanlarda tavizler verilebileceğini iddia ederek bu durumu "büyük bir risk" olarak nitelendirdi.