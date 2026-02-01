Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenebilir enerji ve kaliteli su hedefiyle başlatılan proje kapsamında, dağlardan gelen kaynak suları Sarp Deresi’ne yönlendirildi. Gölü besleyen derelerden biri olan Sarp Deresi’nin projenin hayata geçmesi ile birlikte debisinin artığı gözlemlendi.

Proje, Akçay Deresi havzasındaki İkramiye ve Fevziye mahallelerinde bulunan su alma yapılarından başlıyor. Balıkçı HES noktasından sisteme giren su, isale hatlarıyla Hacımercan HES tesisine taşınıyor. Burada türbinleri döndürerek elektrik enerjisi sağlayan su, taşırma sisteminin hayata geçirilmesi ile birlikte Sarp Deresi’ne iletilmeye başlandı. Proje sayesinde Sapanca Gölü’ne günde 36 bin metreküp temiz su girişi sağlanmasını hedefleniyor.

3 MİLYON 240 BİN METREKÜP SU KAZANDIRILACAK

3 ay boyunca aralıksız devam etmesi planlanan proje sonucunda, Sapanca Gölü’ne toplamda 3 milyon 240 bin metreküp su kazandırılacak.

Projeyle ilgili açıklama yapan SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, "Sapanca Gölü’nü korumak ve içme su kaynağımızı korumak için, Yüksek kesimlerden gelen ve enerjiyi dönüştürüldükten sonra Sakarya nehrine iletilen su Sapanca Gölüne aktarılacak. Sapanca Gölünü besleyecek dere yataklarının debisini arttırılmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda kuraklık karşısında Sarp Deresi ile Sapanca Gölü’ne ayda yaklaşık 1 milyon 116 bin metreküp su ileteceğiz Hayata geçirdiğimiz çalışmaların en büyük destekçisi ise vatandaşlarımızın suyu tasarruflu kullanması olacaktır" ifadelerini kullandı.