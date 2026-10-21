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Kaynak: İHA

Marmara’nın başlıca içme suyu rezervlerinden Sapanca Gölü, kuraklık nedeniyle yaşadığı ciddi su kaybının ardından toparlanma sürecine girdi. Geçen yıl 28,98 metreye kadar gerileyen gölde, kıyı şeridinin açığa çıkmasıyla iskeleler karada kalmış, toprakta çatlaklar meydana gelmişti. Son yağışlarla birlikte yeniden dolmaya başlayan gölde, 20 Ekim itibarıyla 30,56 metrelik ölçüm yapıldı. Böylece su seviyesi iki yıllık dönemin en yüksek noktasına ulaştı. Göldeki değişim havadan kaydedildi.

Sakarya’da yakın zamanda etkisini gösteren şiddetli yağışlar bazı ilçelerde taşkınlara ve hasara yol açarken, Sapanca Gölü’nün su rezervine önemli ölçüde katkıda bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) kayıtlarında, 1 Ekim’de 29,87 metre olan göl kotunun kısa süre içerisinde belirgin biçimde arttığı görüldü.

Kurumun Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, yağışlarla birlikte göle, kentte yaklaşık dört ay boyunca tüketilen su miktarına eşdeğer bir kaynak aktarıldığını belirtti. Yağış sezonunun devam etmesiyle rezervin daha da büyüyebileceğine işaret eden Sakallıoğlu, göle ulaşan ilave su miktarının 32 milyon metreküp civarında olduğunu açıkladı.

SASKİ: YAĞIŞLAR GÖLDEKİ SU REZERVİNİ ARTIRDI

Sakarya’da ölçülen yağış miktarının geçmiş dönemlere kıyasla rekor düzeye ulaştığını söyleyen Sakallıoğlu, bazı ilçelerde metrekare başına düşen yağışın 400 kilogramı aştığını bildirdi. Sağanakların neden olduğu sel ve su baskınlarının yanı sıra göldeki rezervin artmasının olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Sakallıoğlu, su seviyesinin Haziran 2025’teki ölçümlere yeniden ulaştığını ifade etti.

Sakallıoğlu’nun açıklamasına göre, Ocak 2026’da 28,41 metre olarak kayıtlara geçen göl kotu, son ölçümde 31,54 metreye yükseldi. Yağışlı dönemin henüz başında olunduğunu belirten Sakallıoğlu, gölün mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarılmasının ardından Çark Deresi aracılığıyla ihtiyaç duyulan su tahliyesinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Gölün aldığı yeni suyun yalnızca miktar açısından değil, kalite bakımından da olumlu sonuçlar doğurduğunu kaydeden Sakallıoğlu, taze su girişiyle birlikte sudaki çözünmüş oksijen düzeyinin de arttığını aktardı. Yağışların sürmesi durumunda gerekli tahliye işlemlerinin ekolojik dengenin korunmasına ve su niteliğinin iyileştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

SAPANCA GÖLÜ’NDEN SU ÇEKİMİNİ AZALTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Son yağışların göle yaklaşık 32 milyon metreküp ilave kaynak sağladığını yineleyen Sakallıoğlu, bu hacmin Sakarya’nın dört ila beş aylık içme suyu kullanımına denk geldiğini dile getirdi.

Gölü besleyen akarsuların debisindeki yükselişin yanı sıra Yuvacık ve Akçay barajlarında da su miktarının artması, Sapanca Gölü’nden karşılanan su ihtiyacının azaltılmasını sağladı. Söz konusu barajlardan Kocaeli’nin yararlandığını belirten Sakallıoğlu, yağışlar sonucunda göldeki seviyenin 66 santimetre arttığını kaydetti.

Yağış miktarı ne olursa olsun gölden alınan suyu mümkün olduğunca azaltmaya yönelik uygulamaların devam ettiğini belirten Sakallıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın gölün korunmasını önceleyen yaklaşımı doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

GÖLDEKİ SU KALİTESİ DOKUZ NOKTADAN ALINAN NUMUNELERLE DENETLENİYOR

Sapanca Gölü’nün Sakarya açısından temel bir içme suyu kaynağı olduğunu vurgulayan Sakallıoğlu, su rezervinin yanı sıra kalitesinin de sürekli gözetim altında tutulduğunu bildirdi. Bu kapsamda gölün farklı bölgelerindeki dokuz ayrı noktadan düzenli aralıklarla numune alındığını ve gerekli kontrollerin yapıldığını belirtti.

Geçtiğimiz yaz sıcaklıkların yükselmesiyle gölün bazı kesimlerinde yosunu andıran oluşumların görüldüğünü hatırlatan Sakallıoğlu, gerçekleştirilen değerlendirmelerde bu görüntülerin olağan kabul edildiğini aktardı. Su kalitesinin takibi için uzmanlardan ve akademisyenlerden oluşan ekibin hem yüzeyde hem de su altında incelemelerini sürdürdüğünü ifade etti.