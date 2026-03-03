Sakarya ve Kocaeli’nin su ihtiyacının önemli kısmını karşılayan gölde, etkili yağışlar ve alternatif su kaynaklarının devreye girmesiyle seviye belirgin şekilde arttı.

Alınan tedbirler, kar erimeleri ve son dönemdeki yoğun yağmurlar sayesinde yaklaşık bir ay içinde göl seviyesi 17 santimetre yükselerek 28,88 metreye çıktı.

Büyükşehir Belediyesi açıklamasında, yılın başından itibaren yağışların katkısı ve tamamlanan altyapı yatırımları sayesinde göl seviyesinde toplam 47 santimetrelik artış sağlandığı, havzaya 23 milyon 500 bin metreküp su kazandırıldığı belirtildi.SASKİ tarafından yapılan açıklamada, gölün korunması ve rezervlerin artırılması amacıyla yürütülen çok yönlü çalışmaların sonuç verdiği vurgulandı.

Ocak ayında 28,41 metreye kadar gerileyen Sapanca Gölü’nün, altyapı yatırımları, alternatif kaynakların verimli kullanımı ve yağışların kayıpsız havzaya yönlendirilmesiyle 28,88 metre seviyesine yükseldiği aktarıldı.Açıklamada, 47 santimetrelik yükselişin ekosistemi canlandırdığı, özellikle çekilen ve kuruyan kıyı bölgelerinin yeniden suyla dolduğu gözlemlendiği ifade edildi.

Tasarruf tedbirlerine uyulmasının önemine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Biz alternatif kaynaklar ve güçlü altyapı çalışmaları ile tedbirlerimizi alıyoruz. Bu tedbirlerin etkisi ve son dönemde düşen yağışlar ile çekilmelerin olduğu alanların bir nebze de olsa su ile dolduğu gözlemleniyor. Artışın devam etmesi için doğru su yönetimini elden bırakmayacağız."