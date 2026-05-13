Av yasağı döneminde olduğu ve üreme sürecinde bulunduğu belirlenen balık, yeniden suya bırakıldı.
122 SANTİM BOYUNDA
Turna balığı avı için göle açılan balıkçıların oltasına 122 santimetre uzunluğunda bir yayın balığı takıldı.
Üreme (havyar) döneminde olması nedeniyle balıkçılar balığı yeniden suya bıraktı.
“AVCILIĞA KARŞI HASSAS OLUNMALI”
İbrahim Balaban isimli balıkçı, yayın balığının av yasağının 15 Haziran’da sona ereceğini hatırlatarak bu dönemde yapılan avcılığa karşı hassas olunması gerektiğini belirtti.