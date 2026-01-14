Türkiye'de baraj dolulukları birçok kentte kritik seviyelere gerilemesi endişelere yol açmıştı. Sakarya'da etkili olan son yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 8 santimetre yükselerek 28,50 metreyi gördü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son kar yağışları Sapanca Gölü havzasına katkı sağladı. Karların erimesi ve yağışların aralıklarla devam etmesiyle sular dereler aracılığıyla göle ulaştı.

Kurumaya yüz tutmuş dere yatakları yaşanan su artışıyla yeniden hayat buldu ve kıyı kenarındaki belirginleşen çekilmeler ise geri gelmeye başladı.

Uzun zamandır kuraklıkla mücadele eden Sapanca Gölü'nün su seviyesinde son yağışlarla bir haftada 8 santimetrelik artış yaşandı. Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, geçen haftalarda 28,42 metre olan gölün su seviyesi 28,50 metreye çıktı.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği için gelişmelerin anlık takip edildiği bildirilen açıklamada, mevcut kaynakları korumak için çalışmalara devam edildiği vurgulandı. Baraj suyunda yaşanan artışın vatandaşlarda rahatlığa neden olmaması gerektiği vurgulanarak 'tasarruf' çağrısı yinelendi.